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Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdiren öğretmen görevinden men edildi

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki bir okulda Emma Wright isimli 41 yaşındaki bir resim öğretmeni sınıfta ilginç bir uygulama yaptı. Öğrencilerinin soyunmasına izin veren öğretmen birbirlerinin fotoğraflarına çekmelerini ve resimlerini yapmalarını istedi. Ellerinde alkol şişeleriyle resim yapan öğrencilerin fotoğraflarının keşfedilmesi üzerine Wright görevinden men edildi.

17 Haziran 2022 Cuma 20:41
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Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdiren öğretmen görevinden men edildi
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İngiltere'deki bir okulda resim öğretmeni olan 41 yaşındaki Emma Wright, daha önceki derslerinde öğrencileriyle müstehcen resimler yapan bir sanatçıyı paylaştığını anlattı. Sanatçının çalışmalarının cinsellik öğelerini barındırmadığını söyleyen öğretmen benzer bir uygulamayı sınıfında yapmak istedi. Öğrencilerinin sadece iç çamaşırıyla sınıfta sigara ve alkol tüketmesine izin veren öğretmen yönetim tarafından fark edilince işinden kovuldu.

SAVUNMASI YETERLİ OLMADI

Resim öğretmeni, öğrencilerine sanatın çılgınlığını ve yaratıcılığın sınırlarını aşmaları gerektiğini öğretmeye çalıştığını ifade ederken, “Her şey sanat için” dedi. Ancak resim öğretmeninin savunması yeterli olmadı ve profesyonel öğretim standartlarını ciddi şekilde ihlal ettiği için görevinden süresiz bir şekilde men edildi.

Son Güncelleme: 17.06.2022 20:45
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