Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdiren öğretmen görevinden men edildi

İngiltere'deki bir okulda resim öğretmeni olan 41 yaşındaki Emma Wright, daha önceki derslerinde öğrencileriyle müstehcen resimler yapan bir sanatçıyı paylaştığını anlattı. Sanatçının çalışmalarının cinsellik öğelerini barındırmadığını söyleyen öğretmen benzer bir uygulamayı sınıfında yapmak istedi. Öğrencilerinin sadece iç çamaşırıyla sınıfta sigara ve alkol tüketmesine izin veren öğretmen yönetim tarafından fark edilince işinden kovuldu.

SAVUNMASI YETERLİ OLMADI

Resim öğretmeni, öğrencilerine sanatın çılgınlığını ve yaratıcılığın sınırlarını aşmaları gerektiğini öğretmeye çalıştığını ifade ederken, “Her şey sanat için” dedi. Ancak resim öğretmeninin savunması yeterli olmadı ve profesyonel öğretim standartlarını ciddi şekilde ihlal ettiği için görevinden süresiz bir şekilde men edildi.