Öğretmen cinsel içerikli görüntü açınca öğrenciler şoke oldu

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; öğretim görevlisi ders sırasında ara verdi. Ancak Zoom toplantısını duraklatmayı unuttu. Kısa süre sonra, müstehcen görüntüler içeren cinsel içerikli bir internet sitesinin ekranı ortaya çıktı.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK UTANÇ YAŞADI

Öğretmenin dalgınlığı yüzünden cinsel içerikli hareketlerde bulunan onlarca kadınla karşı karşıya kalan öğrenciler büyük utanç yaşadılar. Öğrencilerden bazılarının bu durumu velilerle paylaşmasının ardından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

İsminin açıklanmamasını isteyen bir öğrencinin babası, kızının olaya isyan ettiğini söyleyerek, "Bir öğretmen toplumda lider olmalı, bir baba ya da anne figürü olmalı. Bunu gençlere göstermesi beni şaşkına çevirdi. Bu bir güven ihlalidir" dedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Durumu öğrenen okul yönetimi tarafından öğretmen hakkında başlatılan inceleme sonucunda görevine bir süreliğine son verildiği açıklandı. Olayın sonrasında öğrencilerin bir kısmının okuldan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.