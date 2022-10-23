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Olaylı boşanmadan sonra yaş kutlaması!

Mehmet Dinçerler ile evliliğini kısa bir süre önce bitiren Hadise yeni yaşına havalı bir pastayla girdi! Olaylı biten evliliğiyle gündemden düşmeyen Hadise'nin derin dekoltesi de sosyal medyada gözlerden kaçmadı.

23 Ekim 2022 Pazar 10:56
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Olaylı boşanmadan sonra yaş kutlaması!



Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliği olaylı şekilde biten Hadise'nin keyfi yerinde. Kısa süren evliliğinde eşinin sahne kıyafetlerine karıştığını dilekçesinde belirten şarkıcı yeni yaşını kutladı.

Hadise yeni yaşına havalı bir pastayla girdi! 37 yaşına giren şarkıcı “Efsane bir kadınım. Olağanüstü kadın, o benim” notuyla kutlama pozlarını paylaştı.

İlişkisinin ilk dönemlerinde tarzının dışına çıkarak dikkat çeken Hadise yeniden dekolteli seçimler yapmaya başladı. Hadise'nin doğum gününde göğüslerini ön plana çıkaran bir seçim yapması gözlerden kaçmadı.

Hadise'nin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

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