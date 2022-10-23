Olaylı boşanmadan sonra yaş kutlaması!

Mehmet Dinçerler ile evliliğini kısa bir süre önce bitiren Hadise yeni yaşına havalı bir pastayla girdi! Olaylı biten evliliğiyle gündemden düşmeyen Hadise'nin derin dekoltesi de sosyal medyada gözlerden kaçmadı.