Ölen eşiyle iletişim kurmak için medyuma gitti, aşkı buldu!

İngiltere’de yaşayan 43 yaşındaki Asha isimli bir kadın, kocasının ani ölümünden sona onu rahmetli eşiyle bağlayan bir medyumla evlenmeyi kabul etti. 18 yıldır evli olduğu John Rogers’ı kaybeden Asha ve 22 yaşındaki kızı Saffron perişan oldu. Eskiden avukat olan Asha eşiyle yeniden iletişim kurabilmek için çareyi medyuma gitmekte buldu. Medyum Kerin’in seansları sonrasında kızının ve kendisinin dah aiyi hissettiğini söyleyen Asha, aşkı bulduğunu da ifade etti. Kerin ve Asha 2019 yılında hayatlarını birleştirirken eski eş John’un kendilerini onayladığını söyledi.

“BİR RUH BAĞLATIMIZ VARDI”

Medyum Kerin Asha ile tanıştığı ilk gün aralarında özel bir bağ oluştuğunu dile getirerek, “İçeri girip Asha ile tanıştığım anda anında bir rahatlık hissettim. İnanılmaz bir enerjisi vardı. Tarif edilemez bir ruh bağlantımız vardı. Sanki birbirimizi başka bir hayattan tanıyor gibiydik. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmemiştim ve kesinlikle bizi bir araya getirenin John olduğunu düşünüyorum.” dedi.