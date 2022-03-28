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'Ona karşı çok agresif olacağım...'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Putin'e tepkiler gelmeye devam ediyor. Ringlerde görmeye alışık olduğumuz Jiselle isimli ring kızı Putin'i düelloya davet etti. Jiselle, 'En çok kiminle dövüşmek istersin?' sorusuna Putin yanıtını verdi.

28 Mart 2022 Pazartesi 09:46
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'Ona karşı çok agresif olacağım...'
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Ukrayna'da binlerce insanın ölümüne neden olan Vladimir Putin'e öfke giderek büyüyor. Hem ABD hem İngiltere hem de Avrupa'nın diğer ülkeleri Putin'in savaş yanlısı hareketlerini lanetliyor.

Boks ringlerinde görmeye alışık olduğumuz Jiselle Arıanne 'En çok kiminle boks yapmak isterdiniz?' sorusuna Vladimir Putin yanıtını verdi. Ring kızı olarak hayatına devam eden Jiselle, adeta Putin'e meydan okudu.

'ONA KARŞI AGRESİF OLACAĞIM'

Jiselle, Putin'i düelloya davet ederken 'Ona karşı agresif olacağım' dedi. Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Jiselle, Youtube üzerinden verdiği röportajda Putin ile savaşmak istediğini dile getirdi.

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