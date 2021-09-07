OnlyFans yıldızı doğumunu canlı yayınlayacak!

2 çocuk annesi olan OnlyFans yıldızı Carla Belluci, üçüncü çocuğunun dünyaya gelmesi için hazırlıklara başladı. Hamile kaldıktan sonra hayranlarının daha çok ilgisini çektiğini ifade eden 39 yaşındaki fenomen isim içeriklerinin kazancının arttığını belirtti. Hamileliği sırasında platformdaki en iyi aylarını geçirdiğini anlatan Bellucci, “ Hamileliğimin ortaya çıktığı gün 3 bin pounddan (36 bin lira) fazla para kazandım. Erkekler göbeğimi görmek istiyor. Sütümü talep eden bile oldu. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum, şoke oldum.” dedi. Aynı zamanda Belluci, hamilelik sırasında giydiği iç çamaşırlarını da sattığını açıkladı.

DOĞUMA CANLI YAYIN SÖZÜ

Belluci bir abonesinin doğumun canlı yayını için 10 bin sterlin ( 115 bin TL) teklif ettiğini söyledi. Teklifi kabul eden Belluci, doğum anının daha çok abonesine canlı yayınlamayı planlıyor. Doğumu canlı yayınlayacağı için gergin olduğunu belirten OnlyFans yıldızı aynı zamanda reddedilmeyecek kadar paranın söz konusu olduğunu ifade etti.