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Onu tanıyorsunuz, estetikten tanınmaz halde!

Geçirdiği ameliyatların ardından dünyada Ken Bebek olarak nam salan Jessica Alves, yine bir dizi estetik için Tayland'ın yolunu tuttu. Ünlü şov yıldızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

27 Mayıs 2022 Cuma 12:10
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Onu tanıyorsunuz, estetikten tanınmaz halde!

Rodrigo Alves, yıllardır geçirdiği bir dizi ameliyat sonucu Ken Bebek'e benzemeye çalışırken kadın oldu.

Adını değiştirerek Jessica ismini alan Alves, Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70’e yakın operasyon geçirmişti.

Estetik için sık sık Türkiye'ye gelen Jessica Alves son görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirdi.

Reality yıldızı Jessica Alves, son ameliyatlarından sonra Tayland'daki hastaneden çıkarken görüntülendi.

Jessica, cinsiyet değiştirme ve yüz estetiği içinTayland'ın yolunu tuttu.

Ünlü isim hastane çıkışı tekerlekli sandalyede görüntülendi.

Alves'i görenler tanımakta güçlük çekti.

Jessica tam yüz germe ve dudak germe ameliyatı geçirdi. Ayrıca çene hattından kemikler kesildi.

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