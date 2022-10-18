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"Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım"

Arabesk müziğin usta sanatçısı Orhan Gencebay sağlık durumu hakkında konuştu. 78 yaşındaki sanatçı, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım" dedi.

18 Ekim 2022 Salı 22:39
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"Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım"



Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken açıklamalarda bulundu.

Gencebay, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim" diye konuştu.

Gencebay, "5 şarkıdan oluşan yeni bir albüm yapacağım. Hepsinin sözlerini ben yazdım. Ameliyattan çıktığım gibi stüdyoya gireceğim" dedi.

Operasyon sebebiyle bıçak altına yatacak olan Gencebay'ın bu hafta içerisinde ameliyat olması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Orhan GencebayArabeskSağlıkAmeliyat
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