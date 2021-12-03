Onur Ulağ'a nikah kıydık

Gündem Kıbrıs ailesi büyümeye devam ediyor.

Gündem Kıbrıs istihbarat şefi Onur Ulağ hayatını bugün Lefkoşa Evlendirme Dairesinde Kezban Özarı ile birleştirdi.

Nikah şahitliklerini Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu yaptı.

Nikâhta söz alan Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan " Gündem Kıbrıs ailesi bugün biraz daha büyüdü ve artık Kezban arkadaşımızda bizim ailemizden birisi oldu. Çok kısa bir sürede büyük başarılara imza atan Gündem Kıbrıs'ta Onur Ulağ kardeşimizin haberleri gücümüze güç kattı. Bu vesile ile kendisini kıymetli eşini kutluyorum. Allah onları bir yastıkta kocatmayı nasip etsin. Gündem Kıbrıs ailesi acısıyla tatlısıyla bir bütündür. ailemize gelin getiren Onur'u ve kıymetli eşini kutluyorum ve darısı diğer bekar arkadaşlarımızın başına " dedi.