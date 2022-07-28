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Orhan Gencebay apar topar hastaneye kaldırıldı!

Orhan Gencebay hakkında gelen son dakika haberleri hayranlarını korkuttu. Usta isim Bodrum'da talihsiz bir kaza yaşadı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'ın az kalsın parmağı kopuyordu. İşte Orhan Gencebay'ın sağlık durumu ve açıklamaları...

28 Temmuz 2022 Perşembe 10:19
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Orhan Gencebay apar topar hastaneye kaldırıldı!
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77 yaşındaki Orhan Gencebay talihsiz bir kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlayan Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu.

Yaşadığı talihsiz kaza ile ilgili Günaydın'a konuşan Gencebay, “Apar topar hastaneye gittim. Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyorum. İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi. Parmağıma 11 dikiş atıldı. Ucunda da ufak bir kırık var” dedi.

10 gün sonra parmağımdaki atelin çıkacağını dile getiren Orhan Gencebay, “Stüdyo çalışmalarımdan hemen sonra bunu yaşadım. Ama oğlumun dediği gibi nazar bize ne yazar. Allah beterinden korusun” yorumunda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Orhan GencebayHastane
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