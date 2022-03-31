Künye
Kıbrıs 22
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Eve gel hemen geberteceğim seni, öldürecem seni”
"Eve gel hemen geberteceğim seni,...
Mağusa'da tecavüz
Mağusa'da tecavüz
Küçük kıza cinsel istismar!
Küçük kıza cinsel istismar!
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye Uyruklu 7 Kişi Tutuklandı
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye...
Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
Sahte Belçika kimlik kartları ile...

Oryantal Asena makyajsız halini paylaştı! "Başka biri gibi"

Oryantal Asena sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Makyajsız halini paylaşan Asena'nın görüntüsü şaşırttı. Makyajlı haliyle bu hali arasındaki değişimi fark eden sosyal medya kullanıcıları "İki ayrı kişi gibi" yorumlarında bulundu.

31 Mart 2022 Perşembe 11:41
709 Okunma
Oryantal Asena makyajsız halini paylaştı! "Başka biri gibi"
banner108

İbo Show programındaki performanslarıyla hafızalara kazınan Asena Dere uzun süredir ekranlardan uzakta. Gözlerden uzak bir hayat süren oryantal Asena sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Hasan Dere ile evli olan Asena sosyal medyadan makyajsız halini paylaşınca gündem oldu. En doğal haliyle takipçilerine güzel bir gün dileyen oryantal Asena'nın makyajlı ve makyajsız görüntüsü arasındaki fark dikkat çekti.

Bazı takipçileri "Yıllara meydan okuyorsun" derken bazı takipçiler ise "İki ayrı kişi gibi", "Estetik abartılı", "Başka biri gibi" yorumları yaptı.

tklmkl

Anahtar Kelimeler:
Oryantal AsenaMakyajsız Hali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Akalın: Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara...
Demet Akalın: Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara...
Survivor Ekstra'dan gönderilen Semih Öztürk'ten Yasin Obuz yorumu
Survivor Ekstra'dan gönderilen Semih Öztürk'ten Yasin Obuz yorumu
Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu!
Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim