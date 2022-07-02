Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
İki kadın hırsızlık yaparken polise yakalandı!
İki kadın hırsızlık yaparken polise...
Feci kazada 2 kişiyi ciddi şekilde yaraladı.. Alkol testini reddetti!
Feci kazada 2 kişiyi ciddi...
Kadına şiddet bitmiyor! Eski kız arkadaşını darp etti...
Kadına şiddet bitmiyor!
13 farklı yerde hırsızlık yaptı!
13 farklı yerde hırsızlık yaptı!

Oylama oranlarını yayınladı

Oyuncu ve Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya'nın elenmesinin ardından kendisi ve annesinin yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğunun ardından "Hak yendi" iddialarına yanıt veren Ilıcalı, "Gerekirse noter tasdikli oyları yayınlarız. Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek" diye konuştu. Gelişmelerin ardından Ilıcalı finallerdeki oylama sonuçlarının oranlarını yayınladı.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:01
702 Okunma
Oylama oranlarını yayınladı
banner48

Survivor 2022'yi Nisa Bölükbaşı şampiyon olarak tamamlandı. Oyuncu Batuhan Karacakaya ise yarı finalde elendi.

Gülhayat Karacakaya, oğlu Batuhan'ın elenmesinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsunlar. 10 gündür her yere yazdım, çırpındım. 'Oğlumun yine hakkı yenecek' dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki? duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece 'Hak' dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri" mesajını yayınladı.

"OĞLU ŞAMPİYON OLMADIĞI ZAMAN BİZ SUÇLU OLUYORUZ"

Acun Ilıcalı Survivor Extra programında konuştu. Ilıcalı, "Yarışmacıların aileleri çocukları kazanamadığı zaman bize düşman oluyorlar. Sevgili Batuhan'ın annesi sağ olsun bizi tebrik etmiş, teşekkür etmiş. Buradan Gülhayat Hanım'a selamlar. Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu. Panaromalar suçlu... Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor; bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz. Batuhan ile ilgili hiçbir problemimiz olmadı. Dediğim gibi anneler, babalar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bu konuda maşallah çok aktifti. Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı" diye konuştu.

"NOTER TASDİKLİ OYLARI YAYINLARIZ"

Ilıcalı, "Sağ olsun Batuhan'ın annesi 'hakkımız yendi' dedi ya... Nisa, Batuhan'ın 3 katı oy almış. Senin ne hakkın yenmiş? Oğlunun ne hakkı yenmiş? Nerede oy? Ben Batuhan'ı severim de... 3 oylamaya girmiş hayatında, ikisinde elenmiş zaten. Batuhan'ın kendisini garip bir yerde gördüğünü tahmin etmiyorum da, eğer annesi oğlunun hakkının yendiğini emeğinin çalındığını düşünüyorsa biz noter tasdikli oyları yayınlarız sorun değil" diye konuştu.

"MEKTUBU BEKLİYORUM"

"Burası insanların takdir ettiği bir platform" diyen Ilıcalı, "Zaten noter var, oylama var. Ona emanet etmişiz kendimizi. Sonucu alıyoruz ve koyuyoruz. Ne yapacağız yani! Senin 'Hakkım yeniyor' demen için, 10 oylamadan çıkarsın da, sıra dışı bir şey olur biz de deriz ki 'Burada garip bir şey oldu'. Zaten çıktığın oylama yok, her oylamada elenmişsin. Batuhan mektup falan yazmış. Bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz. Buradaki konu şu, açık açık söylüyorum biz kimsenin emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermeyiz, vermeyeceğiz de..." açıklamasında bulundu.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz emeğimize, bu kadar kişinin emeğine kalkıp da birilerinin dil uzatmasına izin vermeyiz. Burada kimsenin hakkı yenmez. Kalkacak birileri oradan 'Hakkımız yendi' biz senin hakkını niye yiyelim ya! Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek."

Gelişmelerin ardından Ilıcalı finallerdeki oylama sonuçlarının oranlarını yayınladı.

Ekran görüntüsü 2022-07-02 153621

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batuhan Karacakaya akaryakıt fiyatlarını görünce isyan etti
Batuhan Karacakaya akaryakıt fiyatlarını görünce isyan etti
Gizem Karaca'nın son pozu sosyal medyada olay oldu!
Gizem Karaca'nın son pozu sosyal medyada olay oldu!
Eda Taşpınar'dan ilginç poz! Kalçasını paylaşıp...
Eda Taşpınar'dan ilginç poz! Kalçasını paylaşıp...










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim