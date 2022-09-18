Oyuncu Sarıkaya'dan okula dönüş kombini

Medcezir, Fi ve İkimizin Yerine gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı sanat etkinliğindeki tarzıyla gündem oldu.

Gün batımına karşı poz veren oyuncunun görünümü 'okula dönüş' stiline benzetildi.

Ceket, gömlek, kravat ve etek kombininden oluşan stilini gözlükle tamamlayan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Klasik kırmızı rujundan vazgeçmeyen 30 yaşındaki yıldız, diz altı çorabı ve yüksek taban loafer'ı ile şık bir stil yakaladı.

Şahmeran dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, 3 sezondur devam eden 'Alice' müzikalinde rol alıyor.