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Oyuncu Sarıkaya'dan okula dönüş kombini

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya katıldığı bir etkinlikteki ‘okula dönüş stiliyle’ dikkat çekti.

18 Eylül 2022 Pazar 20:26
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Oyuncu Sarıkaya'dan okula dönüş kombini


Medcezir, Fi ve İkimizin Yerine gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı sanat etkinliğindeki tarzıyla gündem oldu.

Gün batımına karşı poz veren oyuncunun görünümü 'okula dönüş' stiline benzetildi.

Ceket, gömlek, kravat ve etek kombininden oluşan stilini gözlükle tamamlayan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Klasik kırmızı rujundan vazgeçmeyen 30 yaşındaki yıldız, diz altı çorabı ve yüksek taban loafer'ı ile şık bir stil yakaladı.

Şahmeran dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, 3 sezondur devam eden 'Alice' müzikalinde rol alıyor.

Son Güncelleme: 18.09.2022 20:32
Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaOyuncuMagazin
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