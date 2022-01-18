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Ozan Çolakoğlu: "O kendine neyi yakıştırıyorsa giyebilir. İşini yapıyor"

Ozan Çolakoğlu ile boşanacağı iddia edilen ve iddiaları yalanlayan Gülşen transparan kıyafetiyle hâlâ gündemde.

18 Ocak 2022 Salı 15:26
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Ozan Çolakoğlu: "O kendine neyi yakıştırıyorsa giyebilir. İşini yapıyor"
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Ozan Çolakoğlu ile boşanacağı iddia edilen ve iddiaları yalanlayan Gülşen transparan kıyafetiyle hâlâ gündemde.

Eşi Çolakoğlu konu hakkında "Gülşen'in kıyafetlerine karışmam mümkün değil. O kendine neyi yakıştırıyorsa giyebilir. İşini yapıyor" derken Gülşen ise "Hiçbir şey demeyeceğim. Ben işimi gücümü yapıyorum. Gelen eleştiriler beni etkilemiyor" dedi.

Günlerdir konuşulan transparan elbisenin fiyatı da merak edildi.

Kadın şarkıcılardan bile eleştiri alan Gülşen'in bu havalı tarzına ödediği fiyat da dudak uçuklattı. Fenomenlernegiymiş hesabının haberine göre; Gülşen'in bu transparan elbisesi 7500 TL

Anahtar Kelimeler:
Ozan ÇolakoğluGülşenGülşen Transparan Kıyafeti
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