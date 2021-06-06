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Özge Özpirinçci hamile olduğunu açıkladı

Altı yıldır meslektaşı Burak Yamantürk’le aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddiası magazin gündemindeyken, ünlü oyuncu, iddiayı doğrulayarak hamile olduğunu açıkladı.

06 Haziran 2021 Pazar 20:48
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Özge Özpirinçci hamile olduğunu açıkladı

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaştığı Bir Denizaltı Hikayesi'nin ardından yeni bir proje için kolları sıvayan Özge Özpirinçci, Salih Bademci ile partner oldu. Ünlü oyuncu, Salih Bademci’yle birlikte rol aldığı yeni dizi projesi İlk ve Son'un çekimlerine kısa süre önce başladı.

35 yaşındaki Özpirinçci'nin hamileliğinin ortaya çıkmasının ardından, Cem Karcı’nın yönettiği dizinin setinde alarma geçildiği öne sürüldü. Ekibin, Özpirinçci'nin karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verdiği hatta yakın plan sahnelerin çekimleri de yeniden planlandığı iddia edildi.

"13 HAFTALIK HAMİLEYİM"

Çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Özge Özpirinçci, ilk olarak Tarkan'ın baba oluyorum videosunu paylaştı. Ardından da “9 değil 13 haftalık hamileyim” diyerek müjdeli haberi verdi.

Son Güncelleme: 07.06.2021 00:02
Anahtar Kelimeler:
Özge ÖzpirinçciBurak Yamantürk
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