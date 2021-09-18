Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk bugün Marmaris'te evleniyor

BluTv'de yayınlanan İlk ve Son dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Özge Özpirinçci, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Uzun yıllardır Burak Yamantürk ile aşk yaşayan oyuncu, bugün nikah masasına oturacak.

DÜĞÜN DOĞUMDAN SONRA OLACAK

Milliyet'te yer alan habere göre, daha önce doğum sonrası düğün yapacağını açıklayan Özpirinçci, aile arasında düzenlenen minik bir törenle Marmaris Bozburun'da evlenecek. Arkadaşı Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana'nın sahibi olduğu mekanda hayatlarını birleştirecek olan çift, nikahtan sonra kutlama yemeği yiyecek. İkili, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün yaparak, arkadaşlarını çağıracak.

"KİMSE BENDEN HAMİLEYKEN EĞLENCE BEKLEMESİN"

Özge Özpirinçci daha önce verdiği bir röportajda düğünle alakalı "Hamileyken düğün falan yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti.