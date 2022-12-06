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Özge Ulusoy'dan duygulandıran paylaşım

Manken ve model Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'a araba çarpmış ve hayatını kaybetmişti. Babasının ani vefatıyla yıkılan Özge Ulusoy önceki gün babasını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Özge Ulusoy ardından babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı.

06 Aralık 2022 Salı 18:16
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Özge Ulusoy'dan duygulandıran paylaşım



Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası 73 yaşındaki emekli albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

05.12.2022 tarihinde son yolculuğuna uğurlanan Ulusoy'un ardından kızı Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Ünlü manken babasına ait kırık saati paylaştı. Ulusoy'un, kazanın gerçekleştiği tarihi ve 'Babacığım...' notu dikkat çekti.

Özge Ulusoy, acılı gününde yanında olan herkese teşekkür ettiğini ifade eden bir paylaşım daha yaptı.

Ulusoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Babamın ne kadar sevildiğini büyük bir gururla anladığım şu acılı günlerde bana attığınız binlerce mesajla ona layık bir evlat ve aile olduğumuzu da farketmemi sağladınız... Tanıyan tanımayan güzel mesajlarıyla yüreğimi serinleten hepinize kendim ve tüm ailem adına sonsuz teşekkür ederim. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin..."

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