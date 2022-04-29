Özkan Uğur üzen haberi verdi!

Cennet Mahallesi, Gora, Arog gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu ve 'MFÖ' grubunun solistlerinden Özkan Uğur'dan sevenlerini üzen haber geldi. Özkan Uğur sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı.

68 yaşındaki Uğur, açıklamasında; "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının paylaşımına Işın Karaca, Şehrazat, Çağrı Telkıvıran gibi birçok meslektaşı da "Acil şifalar" dileklerinde bulundu.

Özkan Uğur, 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlatmıştı. Ünlü isim, 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı.