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Pakize Suda ile ilgili üzücü haber!

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu, yazar Pakize Suda’ya 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar verilmişti. Pakize Suda'nın Fethiye’de özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenildi.

24 Mayıs 2022 Salı 11:53
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Pakize Suda ile ilgili üzücü haber!

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ün yapan ses sanatçısı Onur Akay, bugünkü köşesinde demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son durumunu paylaştı.

“ARTIK KİMSEYİ TANIMIYOR”

“Diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor.” açıklaması ile yürekleri acıtan Onur Akay, “Pakize Suda, Fethiye’de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor.

Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda, orada oyun oynayan bir çocuk gibi mutlu ve diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor,
gülüyor ve oynuyor."

Pakize Suda - 2

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