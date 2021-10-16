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Paris'te ürkütücü defile! Mankenler böyle gezdi

Modanın merkezi olarak kabul edilen Paris, birbirinden özel defilelere ev sahipliği yapıyor. Moda haftasında yapılan son defilede 'Cadılar Bayramı' etkisi görüldü.

16 Ekim 2021 Cumartesi 11:57
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Paris'te ürkütücü defile! Mankenler böyle gezdi
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Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında büyük moda evlerinin 2022 İlkbahar/Yaz couture modelleri görücüye çıktı.

PARİS MODA HAFTASINA DAMGA VURAN DEFİLE

Modaseverler, Paris Haute Couture Moda Haftası’nda renkli podyum gösterilerini takip etti.

Podyumda görücüye çıkan koleksiyonlar arasında birbirinden ürkütücü makyajlarıyla modeller göze çarptı.

İlginç tasarımcıların yeni kreasyonlarını sergilediği defilelere, modaseverler büyük ilgi gösterdi.

2022 Paris Moda Haftası'nda ilkbahar ve yaz kreasyonları modaseverlere sunuldu.

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