Paris'te ürkütücü defile! Mankenler böyle gezdi

Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında büyük moda evlerinin 2022 İlkbahar/Yaz couture modelleri görücüye çıktı.
PARİS MODA HAFTASINA DAMGA VURAN DEFİLE
Modaseverler, Paris Haute Couture Moda Haftası’nda renkli podyum gösterilerini takip etti.
Podyumda görücüye çıkan koleksiyonlar arasında birbirinden ürkütücü makyajlarıyla modeller göze çarptı.
İlginç tasarımcıların yeni kreasyonlarını sergilediği defilelere, modaseverler büyük ilgi gösterdi.
2022 Paris Moda Haftası'nda ilkbahar ve yaz kreasyonları modaseverlere sunuldu.