Petek Dinçöz, "Çok aşağılandım o zamanlar"

Okan Bayülgen’in sunduğu “Uykusuzlar Kulübü” adlı programa konuk olan Petek Dinçöz, romanlara konu olacak kadar zorlu bir hayat yaşadığını söyledi.

Can Tanrıyar ve çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu’yla yaptığı evliliklerin ardından ağustos ayında “çocukluk aşkım” dediği Nida Büyükbayrakdar ile nikâh masasına oturan şarkıcı, hem evliliklerinden hem de çocukluk yıllarından bahsetti:

“Evlendim, çocuk doğurdum, boşandım. Sonra 16 yaşındayken âşık olduğum adamla evlendim. Şu an çok mutluyum.

Kendimi çok şanslı hissediyorum. Zaman makinesine girmiş gibiyim. Türk filmi gibi bir hayatım var resmen.

Hayatım üç ciltlik kitap olur. Çocukluk, genç kızlık ve sektör. Zor bir çocukluk geçirdim. Çocuklukta hiç baba sevgisi görmedim.”

Okan Bayülgen, Petek Dinçöz’e yayında “Sen şimdi 40 yaşında mısın?” sorusunu yöneltti. Şarkıcının “Ne manyak bir soru bu ya?” diye tepki göstermesi üzerine Bayülgen sorusunu yineledi: “42 mi, 40 mı? Ne var, bu çok güzel bir yaş değil mi?” Dinçöz “18 Okan! Şu an hissettiğim, kodladığım yaş 25. Ben sana soruyor muyum yaşını?” diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

Petek Dinçöz, assolist olarak en popüler gazinolarda sahneye çıktığı dönemi şöyle anlattı:

“Günay’da ve Maksim’de sahne aldım. O dönem Günay’da kimse çıkamıyordu, ben çıktım. Ama çok zorlandım. Çok aşağılandım o zamanlar. Şimdi yeni nesil hemen hakkını arıyor, tak tak tak cevaplarını veriyor. Bizim neslimiz gibi değil hiçbiri. Benim şanssızlığım; o dönem kıyaslandığım insanlar oldu. Sonra 8 sene ara verdim.”

Petek Dinçöz, “16 yaşındayken âşıktım” dediği Nida Büyükbayrakdar ile geçen ağustosta evlendi.