Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu 3 dakikada boşandı!

Petek Dinçöz sekiz yıldır evli olduğu Serkan Kodaloğlu ile boşanacağını sosyal medyadan duyurmuştu. İkili Kartal Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Çocuklarının velayeti annede kalırken, çift birbirinden hiçbir şey talep etmedi.

Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu'nun boşanması 3 dakika sürdü. Üç dakika süren boşanma davasından sonra şarkıcı ve iş insanı, avukatlarıyla poz verdi.

Milliyet'in haberine göre; şarkıcı, "Birbirimize karşı daha fazla saygımızı yitirmemek için boşanma kararı aldık. Bundan sonra arkadaş kalacağız, artık çocuğumuz önemli" dedi.

İş insanı ise, "Dostça ayrıldık" diye konuştu.