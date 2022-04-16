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Petek Dinçöz'le Reza Zarrab aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz günlerde Miami’ye yerleştiğini duyuran Petek Dinçöz’ün Reza Zarrab’la aşk yaşadığı öne sürüldü. Reza Zarrab’ın avukatı, magazin gündemini sallayan iddiayla ilgili açıklama yaptı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 15:31
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Petek Dinçöz'le Reza Zarrab aşk mı yaşıyor?

Şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliğini noktaladı. Eşi Serkan Kodaloğlu'ndan ayrıldıktan sonra Miami'ye taşınma kararı alan Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğlumun dilini geliştirebilmesi için Miami'ye yerleşme kararı aldım" dedi.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Ancak Dinçöz'ün Miami'ye yerleşmesinin sebebinin Reza Zarrab olduğu ve Dinçöz'ün Zarrab ile birlikte olduğu iddia edildi.

ZARRAB'IN AVUKATINDAN FLAŞ AÇIKLAMA

MedyaTava'nın haberine göre, Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım konuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, bu iddiayı yalanladı ve Dinçöz'ün oğlu için Miami'ye yerleştiğini açıkladı. Zarrab Türkiye'de yaşadığı yıllarda şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmişti. Gündeş'ten de bir kızı olmuştu.

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