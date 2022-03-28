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Pınar Altuğ mini eteğine laf söyleyen takipçisine bomba yanıt! "Ay bu soğukta..."

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ hafta sonunu ailesiyle Mersin'de geçirdi. Süper mini eteğiyle limon kopardığı anları takipçileriyle paylaşan Altuğ'un mini eteği bazı takipçilerini rahatsız etti. Oyuncu gelen bir yoruma verdiği yanıtla dikkat çekti.

28 Mart 2022 Pazartesi 10:18
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Pınar Altuğ mini eteğine laf söyleyen takipçisine bomba yanıt! "Ay bu soğukta..."
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Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alan Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızıyla hafta sonunu reklam anlaşması yaptığı Mersin'de bir otelde geçirdi. Çocuklar Duymasın'ın başarılı oyuncusu Pınar Altuğ Mersin'de havayı güzel bulunca mini eteğini giyip limonların arasında dolaştı bir ara limon da topladı.

Güzel hafta sonunu takipçileriyle de paylaşan Altuğ'un bazı takipçileri ise oyuncunun mini eteğine takıldı.

SÜPER MİNİSİYLE BOY GÖSTERDİ

Spor ve yogayı aksatmayan ve formunu koruyan Pınar Altuğ süper minisiyle verdiği pozuna gelen yoruma kızdı.

Takipçisi Pınar Altuğ'a "Ay bu soğukta bağ bahçede bile mini etek giyiyorsun. Geldin nenem yaşına neyin gösterisi bu" deyince ünlü oyuncu sinirlendi.

Takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme gelen Pınar Altuğ kendini tutamadı ve "Siz de giyin tutan yok ki" dedi.

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