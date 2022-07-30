Pınar Altuğ , mini eteğiyle olay oldu!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Pınar Altuğ, sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Altuğ, mini etekli poz verdi.

MİNİ ETEĞİYLE OLAY OLDU

47 yaşındaki Pınar Altuğ mini etekli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı.

Altuğ'un beyazlar içinde paylaştığı o poza, "20'lik genç kız gibisin", "Nazar değmesin" gibi yorumlar geldi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın yaklaşık 14 yıllık mutlu evliliği tam gaz devam ediyor.

Pınar Altuğ, eşi ve kızıyla da sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.

İkilinin Su Atacan adında bir çocukları bulunuyor.