Polen Emre bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

İlk oyunculuk deneyimini Fadik karakterine hayat verdiği ve atv'de izleyiciyle buluşan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle yaşayan Polen Emre, Instagram hesabından paylaştığı kareleriyle hayran bıraktı.



Dizide canlandırdığı Fadik karakteriyle yıldızı parlayan Polen Emre 100 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaz karelerini paylaştı. Emre'nin o halini ilk kez görenler 'dizideki Fadik'ten eser yok' yorumunda bulundu.



Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Polen Emre'nin paylaşımları kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 31 yaşındaki oyuncu güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.



Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Polen Emre, süredir birlikte olduğu voleybolcu sevgilisi Mert Tetik ile geçtiğimiz Haziran ayında hayatını birleştirmişti. İkili sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.