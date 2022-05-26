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Pozları olay oldu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan ve model olarak servet elde eden Demi Rose tenis oynamak için korta çıktı çıkmasına ama görenler şoke oldu. Demi Rose tenis için beyaz tanga bikini takımı tercih etti. Üstelik Rose'un bikinisi üstüne küçük geliyordu...

26 Mayıs 2022 Perşembe 14:37
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Pozları olay oldu!

Instagram'da 19,5 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Kıvrımlarını sergilemekten hiçbir zaman kaçınmayan Rose bu sefer korta çıktı. Ibiza'da keyif yapan Rose tenis için tercih ettiği tarzıyla gündem oldu.

Demi Rose beyaz tanga bikinisiyle kortta tüm dikkatleri üzerine çekti. Üstelik Rose'un bikinisi üzerine küçük geliyordu. Bu durumu umursamayan Demi Rose bir de bol bol poz verip bunları takipçileriyle paylaştı.

Rose pratik yapmanın kendisini mükemmelleştireceğini söyledi.

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