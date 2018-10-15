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Prens Harry ile Meghan Markle bebek bekliyor

Kensington Sarayı, Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bebek beklediğini duyurdu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:26
Prens Harry ile Meghan Markle bebek bekliyor

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bebek beklediği duyuruldu.

İNGİLTERE TAHTINDA 7. SIRADA OLACAK

2019'un bahar aylarında doğması beklenen bebek İngiltere tahtının 7. sıradaki varisi olacak. Veliaht Prens Charles ile 1997'de Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan 33 yaşındaki Harry ise tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda.

Markle'ın hamile olduğu haberi, çiftin Avustralya, Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda'ya gerçekleştirecekleri ve 16 gün sürecek ilk resmi ziyaretlerine başlamak üzere Avustralya'nın Sydney şehrine gitmesinin ardından geldi.

Harry ve Markle burada cumartesi başlayacak olan 2018 Invictus Oyunları'na da katılacak.

Harry ve eski bir oyuncu olan ABD'li Markle 19 Mayıs'ta dünya evine girmişti. 

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