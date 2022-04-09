Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Eşim beni travestiyle aldatıyor"

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü psikolog, kendisine gelen mesajları paylaştı.

Son gelen mesajda bir takipçisi eşinin kendisini zayıf kadınlarla, ardından da trans kişilerle aldattığını dile getirerek yardım istedi.

Ezmeci'nin bu soruya cevabı da, "Demek ki eşiniz farklı arayışlarda yeterince bedel ödememiş" diye oldu.