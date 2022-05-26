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Rapçi Eypio'dan şaşırtan 'bacak kılı' çıkışı!

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılan rapçi Eypio'nun yaptığı 'epilasyon' açıklaması şaşırttı. Çağlayan'ın sorduğu sorulara samimi yanıtlar veren ünlü isim, erkeklerin bacak kıllarını almasının normal olmadığını söyledi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 13:12
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Rapçi Eypio'dan şaşırtan 'bacak kılı' çıkışı!

Gazeteci Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programının yeni bölüm konuğu rapçi Eypio oldu. Ünlü rapçi, Çağlayan'ın sorduğu "Erkeklerin tüm spor karşılaşmalarını izlemesi normal midir?" sorusuna "Normaldir" yanıtını verdi.

EYPİO'DAN ŞAŞIRTAN 'BACAK KILI' ÇIKIŞI!

Son dönemde şarkılarıyla sıkça gündeme gelen isim, Armağan Çağlayan'ın sorduğu "Erkeklerin bacaklarını tıraş etmesi normal midir?" sorusuna ise "Normal değildir" yanıtını verdi.

"BEN YAPMAM HERHALDE"

Eypio "O yapan için değişir ama ben yapmam herhalde" ifadesini kullanırken, Çağlayan buna karşılık "Bana da normal gelmiyor" yanıtını verdi ve ekrandan sokaktaki vatandaşların soruya verdiği yanıtlar seyredildi.

VATANDAŞLARIN YANITLARI DA DİNLENDİ

Vatandaşların bazıları "Normaldir" yanıtını verirken, bir çoğunun "Normal değildir" yanıtını verdiği görüldü.

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