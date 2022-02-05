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Reynmen'in annesine silahlı gasp

Reynmen olarak bilinen, şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş'ı evinde silahla gaspa uğradı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 09:24
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Reynmen'in annesine silahlı gasp
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Olay,  29 Ocak Cumartesi günü Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Silahlı gaspçı "Reynmen" olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş'ın yaşadığı siteye geldi. 

Ardından dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan Nesibe Aktaş bir anda şüphelinin doğrulttuğu silahla karşılaştı.

Gaspçı Nesibe Aktaş'ın cep telefonu alarak olay yerinden kaçtı. Büyük korku yaşayan anne Aktaş durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Nesibe Aktaş'tan şüphelinin eşkal bilgilerini alarak kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelmeye aldı. Reynmen'nin annesinin telefonu gasp eden şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Yunus K.,(25) olduğunu belirledi.

Ekipler yerini tespit ettikleri şüpheliyi Esenyurt'ta bulunan adresinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yunus K'nın yapılan üst aramasında, 1.59 gram esrar maddesi 0.36 gram mariuhana, 0.18 metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu.

Şüpheli Yunus K.,  polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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