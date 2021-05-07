Reyting sonuçları 6 Mayıs...

Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Mucize Doktor 6 Mayıs 2021 reyting sonuçları için yarıştı. Peki, total reyting sıralaması nasıl şekillendi ve AB reytingleri nasıl sonuçlandı? İşte Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs reyting sonuçları..

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 hava durumu ATV

6 MUCIZE DOKTOR FOX

7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SURVIVOR TV8

10 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

5 MUCIZE DOKTOR FOX

6 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

7 SURVIVOR TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV