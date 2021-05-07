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Reyting sonuçları 6 Mayıs...

Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs reytingleri...

07 Mayıs 2021 Cuma 11:16
235 Okunma
Reyting sonuçları 6 Mayıs...

Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Mucize Doktor 6 Mayıs 2021 reyting sonuçları için yarıştı. Peki, total reyting sıralaması nasıl şekillendi ve AB reytingleri nasıl sonuçlandı? İşte Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs reyting sonuçları..

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE

1       BIR ZAMANLAR CUKUROVA     ATV

2       CAMDAKI KIZ        KANAL D

3       ESRA EROL'DA      ATV

4       SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER   FOX

5       hava durumu    ATV

6       MUCIZE DOKTOR  FOX

7       PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR        ATV

8       MUGE ANLI ILE TATLI SERT      ATV

9       SURVIVOR   TV8

10     BIR ZAMANLAR KIBRIS    TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1       CAMDAKI KIZ        KANAL D

2       SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER   FOX

3       BIR ZAMANLAR CUKUROVA     ATV

4       BIR ZAMANLAR KIBRIS    TRT 1

5       MUCIZE DOKTOR  FOX

6       CAMDAKI KIZ (OZET)      KANAL D

7       SURVIVOR   TV8

8       ESRA EROL'DA      ATV

9       HAVA DURUMU    ATV

10     MUGE ANLI ILE TATLI SERT      ATV

Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar KıbrısReyting
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