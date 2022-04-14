Künye
Kıbrıs 15
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı

Rihanna'dan hamilelik stili açıklaması

Amerikalı rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Rihanna, bu ay Amerikan Vogue kapağına çıktı. Efsane fotoğrafçı Annie Leibovitz’e poz veren şarkıcı, hamilelik dönemiyle ve partneriyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

14 Nisan 2022 Perşembe 09:36
77 Okunma
Rihanna'dan hamilelik stili açıklaması

Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren R&B şarkıcısı ve iş kadını Rihanna, müzisyen ve tasarımcı kimliğinin şu sıralar anne olmak için gün sayıyor.

Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı, geleneksel hamilelik kıyafetlerine yeni bir soluk getirerek kendine has bir stil ortaya koydu. Kimileri bu hamilelik stilini fazla cesur bulurken kimileri kalıpları yıktığı için şarkıcıyı alkışladı.

Bu ay moda dergisi Amerikan Vogue’un kapak yıldızı olan 34 yaşındaki şarkıcı, hamilelik pozlarıyla büyük ilgi topladı. Efsane fotoğrafçı Annie Leibovitz'e poz veren yıldız, çok konuşulan hamilelik stili ve partneri Asap Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. 

"HALA AYNI KİŞİYİM"

33 yaşındaki Rap şarkıcısı ile ilk çocuklarını kucağına almaya hazırlanan Rihanna, ocak ayında doğum yapacağını paylaştı. Hamilelik süreci için ise “İlk başta büyülü bir değişim yaşayacağımı düşündüm ama hala aynı kişiyim” dedi.

Hamilelik dönemindeki yeme düzeninden bahseden Barbadoslu şarkıcı, “Normalde tatlıdan nefret ederim ama bana çikolata kaplı bir donut ile gelirsen kalbimi kazanırsın” açıklamasında bulundu.

DEĞİŞMEYE ÇALIŞMADI

“Hamile olduğumu öğrendiğimde, hiçbir şekilde hamilelik kıyafeti almaya gitmeyeceğimi düşündüm” diyen şarkıcı farklı kıyafetler giymeye bayıldığını belirtti. “Sırf vücudum değişiyor diye bu yönümü değiştirmeye çalışmayacağım” diye konuşmasına devam etti.

"BUNDAN UTANACAK DEĞİLİM"

“Hamile bir kadın için ‘uygun’ sayılan kalıpları yeniden şekillendirdiğimizi umuyorum. Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim. Bu süreç kutlanmalı. Neden hamileliğini saklayasın ki?” diyerek stiline getirilen eleştirilere cevap verdi.

"ZAMANLA BENİM AİLEM OLDU"

Arkadaş olduğu kişilerle kolay kolay romantik türde bir ilişkiye girmediğini belirten şarkıcı, partneri Asap Rocky için “Onu tanımak için ve onun da beni tanıması için acele etmedim” dedi.
 

Partneri için “Zamanla benim ailem oldu” diyen müzisyen, annesinin de ilk andan itibaren ona bayıldığını paylaştı. İlişkilerindeki en sevdiği şeyin ‘şeffaflık’ olduğunu belirten yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Herşeyi anlattı! Köpük banyosu sırasında...
Herşeyi anlattı! Köpük banyosu sırasında...
Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş!
Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş!
Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu
Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim