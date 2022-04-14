Rihanna'dan hamilelik stili açıklaması

Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren R&B şarkıcısı ve iş kadını Rihanna, müzisyen ve tasarımcı kimliğinin şu sıralar anne olmak için gün sayıyor.

Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı, geleneksel hamilelik kıyafetlerine yeni bir soluk getirerek kendine has bir stil ortaya koydu. Kimileri bu hamilelik stilini fazla cesur bulurken kimileri kalıpları yıktığı için şarkıcıyı alkışladı.

Bu ay moda dergisi Amerikan Vogue’un kapak yıldızı olan 34 yaşındaki şarkıcı, hamilelik pozlarıyla büyük ilgi topladı. Efsane fotoğrafçı Annie Leibovitz'e poz veren yıldız, çok konuşulan hamilelik stili ve partneri Asap Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

"HALA AYNI KİŞİYİM"

33 yaşındaki Rap şarkıcısı ile ilk çocuklarını kucağına almaya hazırlanan Rihanna, ocak ayında doğum yapacağını paylaştı. Hamilelik süreci için ise “İlk başta büyülü bir değişim yaşayacağımı düşündüm ama hala aynı kişiyim” dedi.

Hamilelik dönemindeki yeme düzeninden bahseden Barbadoslu şarkıcı, “Normalde tatlıdan nefret ederim ama bana çikolata kaplı bir donut ile gelirsen kalbimi kazanırsın” açıklamasında bulundu.

DEĞİŞMEYE ÇALIŞMADI

“Hamile olduğumu öğrendiğimde, hiçbir şekilde hamilelik kıyafeti almaya gitmeyeceğimi düşündüm” diyen şarkıcı farklı kıyafetler giymeye bayıldığını belirtti. “Sırf vücudum değişiyor diye bu yönümü değiştirmeye çalışmayacağım” diye konuşmasına devam etti.

"BUNDAN UTANACAK DEĞİLİM"

“Hamile bir kadın için ‘uygun’ sayılan kalıpları yeniden şekillendirdiğimizi umuyorum. Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim. Bu süreç kutlanmalı. Neden hamileliğini saklayasın ki?” diyerek stiline getirilen eleştirilere cevap verdi.

"ZAMANLA BENİM AİLEM OLDU"

Arkadaş olduğu kişilerle kolay kolay romantik türde bir ilişkiye girmediğini belirten şarkıcı, partneri Asap Rocky için “Onu tanımak için ve onun da beni tanıması için acele etmedim” dedi.



Partneri için “Zamanla benim ailem oldu” diyen müzisyen, annesinin de ilk andan itibaren ona bayıldığını paylaştı. İlişkilerindeki en sevdiği şeyin ‘şeffaflık’ olduğunu belirten yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirdi.