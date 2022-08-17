Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
7 yaşından itibaren çocuğa...
7 yaşından itibaren çocuğa...

Şahan Gökbakar dolandırıldı

Şahan Gökbakar, hem evine hem de iş yerine özel bir TV sistemi aboneliği yaptırdı. Ünlü komedyeni arayıp kendini firma müdürü olarak tanıtan Doğanay K. yedek parça ve teknik hizmet verdiğini belirtip servis ücreti talep etti. Gökbakar kısa süre sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:06
80 Okunma
Şahan Gökbakar dolandırıldı


Ünlü komedyen Şahan Gökbakar hem evine hem de iş yerinde özel bir TV sistemi aboneliği yaptırdı. Sabah'ın haberine göre, bu abonelik devam ederken kendisini söz konusu platformun Marmara bölge müdürü olarak tanıtan Doğanay K., VIP hizmeti sunduklarını ve platform tarafından yönlendirildiğini beyan ederek Gökbakar'ı aradı.

Ünlü komedyen, satın aldığı özel bir TV sistemi aboneliği çalışanı tarafından arandığını zannederek kişisel bilgilerini paylaştı. Çalışanın ve platformun böyle bir hizmeti olmadığını öğrenen Gökbakar, kendisini arayarak kişisel bilgilerini ele geçiren şahıstan şikayetçi oldu.

Gökbakar'ın kimlik ve adres bilgilerini elde eden sözde görevli iddiaya göre, Gökbakar'a yedek parça ve teknik hizmet verdiğini belirterek servis ücreti talep etti. Gökbakar talep sonrası ise görevliden fatura talep etti. Günlerce fatura gelmeyince şüphelenen Gökbakar, firması ile irtibata geçtiğinde ise böyle bir çalışanları ve hizmetleri olmadığını öğrendi.

Gökbakar açık adres, kimlik bilgileri ve bazı şifrelerinin ele geçirildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor!
Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor!
Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti
Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti
Kendisi 74, nişanlısı 24 yaşında!
Kendisi 74, nişanlısı 24 yaşında!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim