Sahne kıyafetine gelen yorum çileden çıkardı

Türk pop müziğinin ünlü şarkıcılarından Demet Akalın, geçtiğimiz günler içerisinde sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyince garsonun başından aşağıya dökmüştü. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrasında tepkilerin hedefine kalan Akalın, bu defa takipçisine verdiği yanıtla gündemde.

Instagram hesabından Alaçatı'da sahne aldığı mekandan fotoğraflarını paylaşan Demet Akalın, kendisine gelen, "Göğüslerini biraz daha göster bence. Tam bir terbiyesizsin. Çocuğun var, biraz edep. Yanındaki kukla ne işe yarar. Trabzon'dan sevgiler..." yorumuna kayıtsız kalamadı.

"İroni yaptın sanırım. Ne kuklam var ne de göğüs açmaya ihtiyaç..." yanıtını veren Akalın'ın Gülşen'e gönderme yapmayı da ihmal etmedi.