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Sahnede eşiyle dans etti! Romantik anlar...

Ünlü sanatçı Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 18:02
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Sahnede eşiyle dans etti! Romantik anlar...
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Ünlü sanatçı Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Sali, 'Ömrüm' şarkısında eşi Erkan Erzurumlu'yla dans ederek salonda romantizm rüzgarları estirdi. İşte detaylar...

Raşit Bağzıbağlı imzalı turuncu elbisesiyle sahne alan Sali, "Dışarıda kar var, ben de içeride güneş gibi alev alev olmak istedim. İçimizdeki enerjiyi sizlere yansıtmak istedik" dedi.

Sahnede eşiyle dans etti! Romantik anlar... Son Dakika Magazin Haberler

"HER YİĞİDİN YOĞURT YİYİŞİ FARKLIDIR"

Son dönemde yaşanan kıyafet polemiği kendisine hatırlatılan Sali, "Sahne dünyası, şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır." dedi.

MÜJDEYİ VERDİ

Sahnede eşiyle dans etti Romantik anlar... - Son Dakika Magazin

Son olarak 'Efkarım Var' şarkısıyla 9 ay önce sevenleriyle buluşan Sali, "Yeni teklim bitmek üzere. Şubat ayında sizlerle olacak. Onun heyecanını yaşıyorum. Ayrıca sahne programlarım ve akustik çalışmalarım da var." sözleriyle yeni single müjdesini verdi.

EN ROMANTİK SAHNE

'Ömrüm' şarkısında eşi Erkan Erzurumlu'yla dans eden Sali, salonda romantizm rüzgarları estirdi. Sevilen şarkıları ve farklı tarzlardan oluşan repertuvarıyla yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan Sali, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahnede eşiyle dans etti! Romantik anlar... - Haberler Magazin

Anahtar Kelimeler:
Ziynet SaliErkan Erzurumlu
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