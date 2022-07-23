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Sahneye ondan önce çıktı! Yaptığına isyan etti

Barış Manço'nun DJ oğlu Doğukan Manço, kendisinden önce sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık’a tepki gösterdi. Doğukan Manço tepkisini sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:22
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Sahneye ondan önce çıktı! Yaptığına isyan etti
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Doğukan Manço, geçtiğimiz akşam 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali kapsamında Kapadokya’da müzikseverlerle buluştu. Doğukan Manço, yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı.

Kendisinden önce sahne alan Zeynep Bastık’ın sahne finalini 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' şarkıları ile yapmasına sinirlenen sanatçı, sosyal medyadan açıklama yaptı.

"TESADÜF MÜ?"

Manço, "Bugün peş peşe sahnemiz vardı. Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım ama sen final şarkılarını peş peşe 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' olarak seçtin. Tesadüf mü, yoksa sahneme hiç mi saygın yok?” ifadelerini kullandı.

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