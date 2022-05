Sahneye sütyensiz çıktı!

Aleyna Tilki, 'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibiyle gündem olmuştu. Şarkıcının motor üstünde soyunması ve iddialı tarzı eleştirilmişti. Aleyna Tilki bu sefer de sahne tarzıyla olay oldu. Tek düğmeli son dönemlerin modası hırkayı giyerek sahneye çıkan Tilki bakın ne dedi.