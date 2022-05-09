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Sahneye sütyensiz çıktı!

Aleyna Tilki, 'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibiyle gündem olmuştu. Şarkıcının motor üstünde soyunması ve iddialı tarzı eleştirilmişti. Aleyna Tilki bu sefer de sahne tarzıyla olay oldu. Tek düğmeli son dönemlerin modası hırkayı giyerek sahneye çıkan Tilki bakın ne dedi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:15
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Sahneye sütyensiz çıktı!

Take It Or Leave It' şarkısı ve klibi gündemden düşmeyen Aleyna Tilki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İddialı tarzına gelen eleştirileri göğüsleyerek yola devam eden şarkıcı Tilki sahne tarzıyla yine olay oldu. Aleyna Tilki daha önce Demet Özdemir, Buket Aydın gibi isimlerin giydiği tek düğmeli hırkayla sahneye çıktı.

Jean ve sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Aleyna Tilki sahnede frikik verme ihtimaline rağmen korkusuzca dans etti.

Aleyna Tilki sahnedeki hallerini paylaşarak şu yorumu yaptı: "Sahnede normal hayatın bir parçası gibi giyinmeyi ve makyajsız olmayı çok seviyorum."

Aleyna Tilki'nin hayranları da paylaşıma "Parlamaya devam et" yorumlarında bulundu.

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