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Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı

Sahne kıyafetleriyle son dönemde çok konuşulan Gülşen, tercihiyle yine sınırları zorladı.

16 Ocak 2022 Pazar 13:46
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Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı
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Sahne kıyafetleriyle son dönemde çok konuşulan Gülşen, tercihiyle yine sınırları zorladı. Sahneye tül elbise ile çıkan ünlü şarkıcı hakkında yapılan olumsuz yorumlara ise kombinleriyle cevap veriyor.

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, geçen günlerde iddialı kostümlerle konuşulan Hande Yener, Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimler için "Külotla da çıkmasınlar bir zahmet!" ifadelerini kullanmıştı.

Yine yaptı yapacağını! Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı

TÜL ELBİSEYLE SAHNEYE ÇIKTI

Yine yaptı yapacağını! Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı

Yıldızhan'ın açıklamasına ilk cevap Hande Yener'den gelirken sessizliğini koruyan Gülşen sahne kostümüyle yine olay oldu. Tamamen transparan olan elbisesiyle sahneye çıkan şarkıcı, görenleri şaşkına çevirdi. Gülşen'in sahne kostümü sosyal medyaya damga vururken, birçok kişiden olumlu, olumsuz yorumlar geldi.

Yine yaptı yapacağını! Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı

Anahtar Kelimeler:
Gülşen
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