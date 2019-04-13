Sali: Jennifer Lopez’i beğenmiyorum

Ünlü şarkıcı, programın “Linç” adlı bölümünde bir takipçisinin kendisini dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez’e benzetmesi üzerine şaşırtan bir yorumda bulundu. Sali, “Evet, bunu yıllardır duyuyorum. Hatta birçok çekimimizde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Bunu lütfen ukalalık olarak almayın. Jennifer Lopez’i sanatçı kimliği ile çok beğenen birisi değilim. Evet, sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum” dedi.



Uzun süredir Erkan Erzurumlu ile birlikte olan Sali, evlilik yolunda ilk adımı attıklarını da açıkladı. Berfu Yıldız’la nişanlanan programın sunucusu’i tebrik eden şarkıcı, “Bizim de aileler birbirleri ile tanıştı. Biz de şu anda senin yolundan ilerliyoruz. Bakarsınız yakın zamanda benimde parmağımda bir yüzük olur” diye konuştu.