Sami Hamidi baba oldu

Ünü artık KKTC adasını aşan ünlülerin spor eğitmeni olarak ün salan vücut geliştirme şampiyonu Kıbrıslı Türk sporcu Sami Hamidi, 'Survivor 2019' yarışmasıyla tanınan Melisa Emirbayer ile geçtiğimiz ay evlenmişti.

Kıbrıs'ta evlenen Emirbayer-Hamidi çiftinin bebekleri Sarp bugün dünyaya gözlerini açtı.

Babalık heyecanının yaşanan Sami Hami’nin açıklaması şöyle:

Hayatımızın en özel, en güzel günü.

05/02/2022. Oğlumuz SARP sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiştir.

Bu süreçte her zaman yanımızda olan ailemize, doktorumuza ve tüm sevenlerimize teşekkür ederiz.

HOŞGELDİN OĞLUM.