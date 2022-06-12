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Şampiyonluk adaylarından biri veda etti

Başarılı bir sezon geçiren ve “şampiyonluk adaylarından biri” denilen Anıl Berk Baki, Survivor All Star’a veda etti.

12 Haziran 2022 Pazar 09:47
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Şampiyonluk adaylarından biri veda etti
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Survivor All Star’da adaya veda eden isim dün akşam gerçekleşen eleme konseyinin ardından açıklandı.

Konsey öncesi yarışmacılar iletişim oyunu için kıyasıya mücadele verdi.

Ailelerle iletişim kuruldu

Nagihan, Adem, Anıl, Batuhan ve Ayşe’den oluşan kırmızı takım, ilk turu 8-4, ikinci turu ise 8-3’lük skorlarla kazandı.

Ailelerinden bir kişiyle konuşma fırsatı yakalayan yarışmacılar, duygusal anlar yaşadı.

Daha sonra Ada Konseyi’ne geçildi.

Anıl Berk Baki gitti

Haftanın ilk eleme adayı Ayşe, ikincisi Batuhan, üçüncüsü Hikmet olmuştu.

Haftanın performans birincisi Nagihan’ın eleme için Anıl’ın ismini vermesiyle zorlu bir 4’lü pota oluştu.

Oylama sonucunda Anıl Berk Baki adaya veda etti.

Anahtar Kelimeler:
Survivor All StarAnıl Berk Baki
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