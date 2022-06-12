Şampiyonluk adaylarından biri veda etti

Survivor All Star’da adaya veda eden isim dün akşam gerçekleşen eleme konseyinin ardından açıklandı.
Konsey öncesi yarışmacılar iletişim oyunu için kıyasıya mücadele verdi.
Ailelerle iletişim kuruldu
Nagihan, Adem, Anıl, Batuhan ve Ayşe’den oluşan kırmızı takım, ilk turu 8-4, ikinci turu ise 8-3’lük skorlarla kazandı.
Ailelerinden bir kişiyle konuşma fırsatı yakalayan yarışmacılar, duygusal anlar yaşadı.
Daha sonra Ada Konseyi’ne geçildi.
Anıl Berk Baki gitti
Haftanın ilk eleme adayı Ayşe, ikincisi Batuhan, üçüncüsü Hikmet olmuştu.
Haftanın performans birincisi Nagihan’ın eleme için Anıl’ın ismini vermesiyle zorlu bir 4’lü pota oluştu.
Oylama sonucunda Anıl Berk Baki adaya veda etti.