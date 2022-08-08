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Sanatçı Gürses'in ölümünden 9 yıl sonra yeni şarkısı yayımlandı

Arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in daha önceden yayımlanmamış bir şarkısı ölümünden 9 yıl sonra sevenlerinin beğenisine sunuldu.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 22:45
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Sanatçı Gürses'in ölümünden 9 yıl sonra yeni şarkısı yayımlandı
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Müslüm Gürses'in daha önce yayımlanmamış "Bir Canım Kaldı" dinleyicilerle buluştu.

Arabesk müziğin usta isimlerinden Müslüm Gürses'in vefatının ardından bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış şarkıları "Mahzendeki Şarkılar" albüm serisi kapsamında sevenleriyle buluşuyor.

Sony Music'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de korsan albümü en çok yapılan isim olan sanatçının bu nedenle saklanmış ve yayınlanmamış şarkıları arşivden teker teker yayınlanmaya devam ediyor.

"Mahzendeki Şarkılar" albümünün yeni şarkısı "Bir Canım Kaldı" tüm dijital platformlar üzerinden dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elenor Müzik'in sahibi Muhteşem Candan "Müslüm Gürses, gibi büyük bir star ile çalışmak her şirkete nasip olmaz. Yol arkadaşlığımız 40 yıl gibi uzun bir süre devam etti ve 50 albüm çalıştık" dedi.

EN ÇOK KORSANI YAPILAN SANATÇI

Şöhret basamaklarını Müslüm Gürses ile beraber tırmandıklarını söyleyen Candan, şöyle devam etti:

"Bizim anlaşmalarımız her yıl iki veya üç albüm yapmak üzere düzenlemişti. Müslüm Baba Türkiye'de en çok korsanı yapılan sanatçı olması nedeniyle bazı albümleri yayınlayamadık. Arşivimizde 10 albüm ve 100 eser kaldı. Bunların ilk üçünü 'Mahzendeki Şarkılar' serisi olarak piyasaya sunduk. Geriye kalan yedi albümü de önümüzdeki zamanlarda sevenleriyle buluşturacağız."

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ArabeskMüslüm GürsesSanatçı
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