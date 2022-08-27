Şarkıcı Yıldız Tilbe meslektaşı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Yıldız Tilbe, "Sanatçılar yasal olarak 'dokunulmaz' ilan edilsin. Sanatçılar dünya çöplüğünün pırıltılarıdır, karanlık denizlerin yakamozlarıdır. Her seferinde başka bahanelerle hayatlarına müdahale edilmesin" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkes ağzından çıkan hatalı söz için tutuklansa memlekette adam kalmaz. Her kurum ve okuldan sapık da çıkmış alim de .Gülşen'e gelene kadar neler var neler... Meclis'in gözaltına alınması lazım mesela, orada her şeye; bütün değerlere hakaret ediyorlar, hem de yasal.

Arkadaşlarıyla şakalaşırken kullandığı kelimeler kimseyi ilgilendirmez ki, bunun üzerinden tutuklama yapmak yasal olamaz. Kanunları nereye şikayet edeceğiz? Hesabını Allah'a vereceğimiz hayatımıza yasal müdahale istemiyoruz. Kanunlar bizi ezmesin, korusun.

Sanatçılar yasal olarak 'dokunulmaz' ilan edilsin. Sanatçılar dünya çöplüğünün pırıltılarıdır, karanlık denizlerin yakamozlarıdır. Her seferinde başka bahanelerle hayatlarına müdahale edilmesin.

Kurumlar kutsal değildir, durumlar kılavuz istememektedir. Haksızlık kanunlaşınca yasal olarak uygulanır, bu daha büyük haksızlıktır. Böyle olmamalıdır. İyilik ve güzellik istiyoruz, ceza hak etmiyoruz. Cezacı Allah'tır, insan ya da kanun ilah istemiyoruz.

Allah herkesin Allah'ı. Size mi soracak, siz mi karar veriyorsunuz affedip etmeyeceğine? Allah önce sizi affetsin sonra da bizi."