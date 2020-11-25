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Sandalyede oturuyor, vücudunu kontrol ediyor

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu öğrenildi. Işık'ın eşinin aktardığı bilgiye göre, ünlü sanatçı sandalyede oturuyor, vücudunu kontrol ediyor, gözleriyle iletişim kurabiliyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba 09:14
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Sandalyede oturuyor, vücudunu kontrol ediyor

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu öğrenildi. Işık'ın eşinin aktardığı bilgiye göre, ünlü sanatçı sandalyede oturuyor, vücudunu kontrol ediyor, gözleriyle iletişim kurabiliyor.

Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık güzel haberi verdi. Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı:

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş."

"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"

"Demiş ki: Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. Fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

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