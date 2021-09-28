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"Sarışın olmak daha çok kazandırıyor"

Esmerliği ile tanınan model Danii Banks, hayatının en iyi kararını açıkladı. Saçını sarıya boyamak! Renk değişikliğinin gelirine bile etki ettiğini açıklayan ünlü model, koyu renk saça tamamen veda ettiğini duyurdu.

28 Eylül 2021 Salı 13:28
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"Sarışın olmak daha çok kazandırıyor"
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Florida'da yaşayan 31 yaşındaki Danii Banks, doğal olarak kahverengi saçlara sahip, ancak karanlık tarafa veda etti ve yıllar önce göz alıcı bir sarışına dönüştü.

BEKLENMEDİK İTİRAF

Saçlarını sarıya boyattığından bu yana Banks, her zamankinden daha fazla para kazandığını ve erkeklerden çok daha fazla ilgi gördüğünü açıkladı.

Jam Press'e konuşan Danii, "Bir sarışın olarak, esmer halimde hiç olmadığı kadar çok eğleniyorum" dedi.

"Sarışın olmayı seviyorum, bu beni spontane ve seksi hissettiriyor."

"İnsanlar sarışınlara esmerlerden çok daha arkadaş canlısı. Her yaştan daha fazla gülümseme ve yabancı alıyorum ve hem erkekler hem de kadınlar benimle sohbet etmeye başlıyor." dedi.

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