Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı

Şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayanarak taciz etti. Akman daha sonra aşağı inen Uslu ile arkadaşını darp etti. Akman'ın arkadaşları da gazetecilere saldırdı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.