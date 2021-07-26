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Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı

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Şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayanarak taciz etti. Akman daha sonra aşağı inen Uslu ile arkadaşını darp etti. Akman'ın arkadaşları da gazetecilere saldırdı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:34
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Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı

Çağatay Akman, cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandı.

Uslu’nun evinin önünde tam 30 dakika oturan Akman’ın tacizleri bitmek bilmeyince Öykü Uslu dışarı çıktı.

Sokak ortasında genç kıza vuran Akman, arkadaşına da saldırdı ve sokağı birbirine kattı. Uslu ise polisi arayarak yardım istedi.

Görevlilerin Karaköy Polis Merkezi'ne getirdiği şarkıcı, ifade vermesinin ardından geceyi karakolda geçirdi.

Oyuncu Öykü Uslu ise ifadesi alındıktan sonra sabah 05.30'da karakoldan çıkarak taksiyle evine geçti.

Karakol önünde ise Akman'ın arkadaşları, görüntü alınmaması için basın mensuplarını tehdit edip üzerlerine saldırdı. Şarkıcının arkadaşları, Hürriyet gazetesi muhabiri Sayit Durmaz'ın fotoğraf makinesi ve objektifini de kırdılar.

O anların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. 

Son Güncelleme: 26.07.2021 15:55
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Akman
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