Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı

İmam hatiplilere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı. AK Parti yönetimi, bakanlar ve Diyanet'ten de Gülşen'e art arda tepkiler geldi. Milli Eğitim Bakanlığı da, şarkıcının hakaret içeren sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.