Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı

Şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözleri nedeniyle tepkilerin odağında.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Gülşen, söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.
GÜLŞEN'E ART ARDA TEPKİLER
Şarkıcı Gülşen'e; AK Parti, Diyanet ve kabineden de tepkiler geldi.