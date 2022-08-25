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Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı

İmam hatiplilere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı. AK Parti yönetimi, bakanlar ve Diyanet'ten de Gülşen'e art arda tepkiler geldi. Milli Eğitim Bakanlığı da, şarkıcının hakaret içeren sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

25 Ağustos 2022 Perşembe 15:53
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Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı


Şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözleri nedeniyle tepkilerin odağında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Gülşen, söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÜLŞEN'E ART ARDA TEPKİLER

Şarkıcı Gülşen'e; AK Parti, Diyanet ve kabineden de tepkiler geldi.

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