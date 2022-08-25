Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı

Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Gülşen hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 10:21
88 Okunma
Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bütün hayatını bir anda değiştirdi!
Bütün hayatını bir anda değiştirdi!
La Nouba’da Tion Wayne izdihamı!
La Nouba’da Tion Wayne izdihamı!
Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şaşkına döndü!
Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şaşkına döndü!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim