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Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü. Olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü, şarkıcıdan şikayetçi oldu.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:50
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Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

Arıcı, "Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkarak tırnaklarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Irmak Arıcı
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